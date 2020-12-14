"ينفذ بعد أيام"... وزير التعليم المصري يتخذ قرارا جديدا

وبحسب موقع "مصراوي"، اعتمد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارا وزاريا بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2019/2020.

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وقال رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن من بين هؤلاء المعلمين 61 ألف معلم سيتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول، و7 آلاف معلم سوف تتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول "أ"، و151 ألف معلم ستتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم خبير، و81 ألف معلم سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة كبير معلمين.

وبحسب "مصراوي"، نص القرار في مادته الأولى على: "اعتبارًا من 1/1/2020 يُمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات- الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين– شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 301784 معلم".