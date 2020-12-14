نقيب المهن التمثيلية يحدد موعد صدور قرار بشأن محمد رمضان

وقال زكي إنه تم التحقيق، أمس، مع الفنان الموقوف عن التمثيل، والذي اتهم بالتطبيع خلال الفترة الماضية بعد وجوده في احتفالية خاصة بالجالية الإسرائيلية في الإمارات.

وأكد زكي في تصريح لموقع "المصري اليوم" أن "القرار سيصدر قريبا".

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية، قوله إن رمضان، الذي أصدرت نقابة الصحفيين المصريين منع نشر اسمه في الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، "خضع أمس للتحقيق داخل النقابة، وأن التحقيق انتهي أمس، ولكن سيصدر القرار بحقه خلال الأيام المقبلة، ولن يجرى تحقيق معه آخر".

وأثار محمد رمضان، أخيرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".