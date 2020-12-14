شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المنيع يوضح حكم من نسي قراءة الفاتحة منفردًا أو خلف الإمام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام في صلاة الجماعة وكذلك المنفرد، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلّا بها.
وأضاف الشيخ المنيع، خلال حواره في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن حكم من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية، منفردًا أو مع الجماعة بالنسبة للمأموم فيه خلاف بين أهل العلم.
وتابع الشيخ عبدالله المنيع أن بعض أهل العلم يرون أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست واجبة، لأن الإمام يتحمل ركنيتها، مبينا أن من يقرأها يخرج بذلك من الخلاف.
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