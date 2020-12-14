مصر... اندلاع حريق هائل في محافظة الإسكندرية... فيديو

ذكرت ذلك "بوابة الوفد" المصرية، مشيرة إلى أن الحريق اندلع بمخزن تابع منطقة اللوجستيات بمنطقة اللبان غرب محافظة الإسكندرية دون حدوث إصابات بين العاملين، مشيرة إلى أن مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن بشارع مسجد الشيخ محمد السابق المتفرع من سوق الجمعة دائرة اللبان.

وتابعت: انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور"، مضيفة: "بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن خاص بالمنطقة اللوجستية بشارع الشيخ محمد السابق المتفرع من سوق الجمعة".

وأوضحت: "كان يتم تجهيز المخزن منذ فترة لتخزين بضائع تابعة للمنطقة الجمركية"، مضيفة: "دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة".

وقالت إنه "يجري ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وسؤال العاملين عن التفاصيل".