مصر... توجيه جديد من الرئيس السيسي

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن السيسي اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي، رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية"، بينما وجه "بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" وامتدادا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.

وقال المتحدث الرسمي إن "الاجتماع شهد إطلاع الرئيس على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان، التي ستمثل مركزا متكاملا وحديثا لوسائل النقل بمختلف أنواعها، حيث تضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية".

وسيتم ربط المحطة بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرة عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى جميع أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر هذه المحطة.

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن "الاجتماع استعراض ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق (القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا طريق (القاهرة/ السويس) الصحراوي والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكباري المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة".

وأوضحت أن "الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكاري".

واستعرض الاجتماع "جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، وكذا الموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة"، بحسب "بوابة الأهرام" التي أوضحت أن "الاجتماع تناول الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها".

وتابعت: "كما تم استعراض الموقف الإنشائي لمستشفى الجلالة التعليمي والنصب التذكاري بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة في عموم البلاد".