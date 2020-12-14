شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تحذر من نشاط «الفوركس»: بعض الوعود وهمية.. تأكد مع من تتعامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الإعلام من احتيال شركات الفوركس غير المرخصة، وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “احذر من الوعود الوهمية! الفوركس.. تأكد مع من تتعامل.. بعض الوعود وهمية”.

وكانت اللجنة الحكومية الدائمة للتوعية من نشاط الفوركس غير المرخص قد نبهت، في وقت سابق، المتعاملين في الأوراق المالية والعموم إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة.

وأوضحت اللجنة أن الفوركس قد ينطوي على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.