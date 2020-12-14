تعطل خدمات يوتيوب وجي ميل وجوجل درايف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تعطلت جميع خدمات شركة ألفابت بما في ذلك يوتيوب وجي ميل وجوجل درايف اليوم الاثنين ولم يستطع آلاف المستخدمين على مستوى العالم تصفح هذه المواقع.



وأفاد الموقع الإلكتروني التابع لغوغل والخاص بتسجيل الأعطال بأن كل خدمات الشركة معطلة منذ حوالي الساعة السابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت منصة يوتيوب في تغريدة على تويتر "نحن على دراية بأن الكثيرين منكم يواجهون مشكلات عند محاولة الدخول إلى يوتيوب حاليا.. فريقنا على دراية بالأمر وينظر فيه".

وذكر موقع داون ديتكتور لمراقبة الأعطال أن أكثر من 12 ألف مستخدم ليوتيوب تأثروا بالعطل في أنحاء مختلفة من العالم منها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند