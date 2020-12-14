وغرّد أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني".
وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد غادر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الدوحة اليوم الاثنين، بعد زيارة عمل للبلاد.
© REUTERS / (PPO)/Handout
وبحث الجانبان أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين؛ حيث أطلع الرئيس عباس أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأعرب عباس عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق.
كما تم خلال الاجتماع بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووصل الرئيس الفلسطيني إلى الدوحة، أمس، في زيارة عمل إلى قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يعلق رسميا بعد لقائه الرئيس الفلسطيني في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.