تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ملك البحرين والرئيس الإسرائيلي

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وهنأ الرئيس الاسرائيلي، خلال الاتصال، الملك البحريني بالعيد الوطني وذكرى توليه مقاليد الحكم، مشيدا بتطور العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، وعبر عن أمله في أن يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية.

من جانبه، أكد الملك حمد بن عيسى، "حرص البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها"، معربا عن شكره لرئيس دولة إسرائيل على هذا الاتصال.

​وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل.