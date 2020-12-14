ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي

وأشار موقع "السومرية نيوز" العراقي إلى أن أسعار صرف الدولار ارتفعت في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية بصورة ملحوظة.

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وسجلت بورصة الكفاح سعر صرف 100 دولار أمريكي نحو 131.500 دينار عراقي.

وبذل يحقق سعر الدولار ارتفاعا عما تم تسجيله أمس الأحد، حيث سجل 100 دولار نحو 126.900 دينار عراقي.

أما بالنسبة لـسعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، فقد استقر سعر بيع 100 دولار عند 132.000 دينار عراقي، وسعر شراء 100 دولار عند 131.000 دينار عراقي.