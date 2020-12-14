شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الجوازات»: عدم استلام جواز السفر في موعده يؤدي لإلغائه دون استرداد الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت المديرية العامة للجوازات ، من عواقب عدم استلام جواز السفر في المواعيد المحددة لاستلامه .

وأشارت عبر حسابها بتويتر ، إلى أن عدم استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، يؤدي إلى إلغاء الجواز دون استرداد الرسوم.

وشددت المديرية على ضرورة استلام جواز السفر عند تجديده أو أصداره لتفادي الإلغاء.