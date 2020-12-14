شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «شؤون الحرمين» تنتهي من 45% من الأعمال الإنشائية لـ6 منارات بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه تم إنجاز ‏أكثر من 45% من الأعمال الإنشائية لـ6 منارات ‏بالمسجد الحرام، موزعة على 3 أبواب.‏

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمشاريع، المهندس ‏عمار الأحمدي، أنه تم الانتهاء من 45% من أعمال ‏الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، ‏و42% بمنارتي باب العمرة، و37% من أعمال منارة ‏باب الفتح.‏

وأشار إلى أن الإدارة استفادت من تعليق العمرة والصلاة في ‏المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية لتنفيذ والإشراف ‏على عدة مشاريع بالتوازي، ومن أبرزها أعمال ‏الأسقف بمبنى المطاف، إذ بلغت نسبة الإنجاز بدور ‏الصحن 43%، والدور الأرضي 20%، و4% في ‏الدور الأول.‏