أمير قطر يؤكد دعم بلاده لحل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جاء ذلك خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحث الجانبان أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين؛ حيث أطلع الرئيس عباس أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

​وأعرب عباس عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تم خلال الاجتماع بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس الفلسطيني إلى الدوحة، أمس، في زيارة عمل إلى قطر.