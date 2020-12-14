الإمارات ترحب بمبادرات روسيا للتهدئة في الخليج... وتتحدث عن "مستقبل ليبيا"

موسكو - سبوتنيك. وقال ابن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو "نحن محظوظون أن تربطنا علاقة قوية ومتينة مع روسيا.. نحن نرحب بالمبادرات الروسية للتهدئة في المنطقة".

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وأضاف وزير الخارجية الإماراتي "نعمل سويا مع أصدقائنا الروس لجعل المنطقة ليس فقط آمنة بل لجعلها منطقة مزدهرة وعصرية".

وبخصوص الأزمة الليبية قال ابن زايد "سنعمل مع زملائنا من لقاء برلين وأصدقائنا حول العالم والجامعة العربية لضمان استقرار الأوضاع في ليبيا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في المؤتمر إن الاقتراح الروسي بشأن الأمن الجماعي في منطقة الخليج أصبح أكثر ضرورة وسط الأزمة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن موسكو مستعدة للمساعدة في تهيئة الظروف للحوار في المنطقة.

وقال لافروف "نعتقد أنه في ظل الظروف الحالية، بما في ذلك مراعاة الأزمة المحيطة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومراعاة محاولات استبدال هذه الخطة بشيء آخر مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي، فإن الحاجة اضحت ملحة لبذل جهود في هذا الاتجاه".