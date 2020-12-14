لافروف: التطبيع بين إسرائيل والدول العربية ظاهرة إيجابية لأنها تزيل التناقضات

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي، عقب المحادثات مع نظيره الإماراتى عبد الله بن زيد آل نهيان اليوم الاثنين:

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"بالنسبة للمشكلة الفلسطينية فإننا ننطلق من ذلك، وفي هذا الصدد نحن متفقون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية يكتسب قوة دفع بشكل عام، وهو بالطبع ظاهرة إيجابية لأنها تزيل التناقضات القديمة وتقيم قنوات اتصال حضارية ومستندة إلى الأساليب القانونية".

وأشار إلى أن روسيا فيما يتعلق بهذه العملية "أكدت دائما أنه لا يجب أن تطغى على المشكلة الفلسطينية".

وقال رئيس الدبلوماسية الروسية "القضية يجب حلها على أساس القرارات الحالية للأمم المتحدة والتي يجب أن تتضمن إقامة دولة فلسطينية تتعايش مع دولة إسرائيل في سلام وأمن".

وقال لافروف إن نظيره الإماراتي أكد خلال المحادثات أن هذا هو موقف بلاده أيضا.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه يتعين على المجتمع الدولي المساعدة في استعادة المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل، وقد اقترحت روسيا مرارا استئناف عمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي). وأضاف الوزير أن موسكو ترى أنه من الضروري إشراك ممثلي الجامعة العربية في جهود اللجنة الرباعية.

وقال لافروف إنه بحث مع نظيره الإماراتي تشكيل اللجنة الرباعية التى تضم مصر والسعودية والأردن والإمارات. وقال لافروف: "أعتقد، والسيد الوزير يشاطرني هذا الرأي، أنه من الممكن محاولة توحيد جهود اللجنة الرباعية الدولية واللجنة الرباعية العربية للاتفاق على شروط استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة مرة أخرى".