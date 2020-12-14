وزير التعليم المصري يرد على مزاعم "تدخل الجيش في التعليم"

وقال الوزير، في مداخلة تلفزيونية، إن الجيش المصري مؤسسة عظيمة، ولا علاقة لها بهذا، ولا صحة لمثل هذه الشائعات من قريب أو بعيد.
وأضاف "القنوات المعادية هدفها إيقاف حركة التعليم في مصر".
وعن مطالب البعض بإغلاق المدارس بسبب كورونا، قال وزير التربية والتعليم: "قرار الإغلاق قرار الدولة وليس استفتاء عبر السوشيال ميديا"، مؤكدا أنه لن يسمح بإلغاء الامتحانات والمناهج وخسارة العام الدراسي.
وأكد أن "المنهج التعليمي لابد من استكماله، والوزارة وفرت أشياء تؤدي لاكتماله، ولن يتم اللجوء للأبحاث كوسيلة للتقييم أو إلى امتحانات المنازل كوسيلة تقييم تحت أي ظرف من الظروف".
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