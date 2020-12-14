محمد بن راشد: إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وإجراء ضد تمويل الإرهاب

وأشار حاكم دبي عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلى أنه تم اعتماد الهيئة خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في العام المنصرم 2020، مشيرا إلى أنها "ستراقب هذا الملف وتسن السياسات، وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".

وتابع أنه تم اعتماد اليوم أيضا "إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية، برئاسة محمد عبد الله القرقاوي، ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات".

وأكد الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى أن "الإمارات الأولى عالميا في 121 مؤشرا رئيسيا، والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة".

وتابع: "اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين، واعتمدنا مجلسا لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية، واعتمدنا مكتبا تنفيذيا ضمن الخارجية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه".

وأضاف: "وضمن التزامات الدولة عالميا في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها، التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلا، والذي سيتطلب جهودا جادة وحقيقية ومستمرة".

وواصل الشيخ محمد بن راشد أنه تم اعتماد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 2020 تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة الأخ سلطان البادي، وتم اعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.

وأردف حاكم دبي، مشددا: "آثارنا هي عمقنا التاريخي، وكما قال المؤسس عليه رحمة الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل".