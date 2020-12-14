الكاظمي يبحث مع السفير السعودي لدى بغداد تفعيل التبادل التجاري

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للكاظمي: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في العراق، السيد عبد العزيز الشمري، وبحث اللقاء تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، في ضوء الاجتماعات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، التي تمخض عنها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي استقبل، الشهر الماضي، وفدا وزاريا سعوديا، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

ووصل الوفد السعودي، إلى العراق، في زيارة رسمية في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، ولعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين لبحث التعاون في المجالات المختلفة.