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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح تفاصيل المهن المشمولة بقواعد المهن الحرة وشروط الترخيص والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت وزارة التجارة ، عن تفاصيل المهن المشمولة بالقواعد المنظمة للمهن الحرة ، التي صدرت مؤخراً بقرار من وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.
وأوضحت الوزارة أن المهن المشمولة تضم : الترجمة، والاستشارات الإدارية، والاستشارات التعليمية والتربوية، والاستشارات الفندقية، والاستشارات الاقتصادية، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
بالإضافة إلى الاستشارات الفيزيائية، والكيميائية، والصناعية، والتعدينية، والجغرافية، والجيولوجية، والجيوفيزيائية، والزراعية، واستشارات الحاسب الآلي.
وأشارت إلى أن الترخيص يسري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، وبينت أن أبرز شروط الحصول على الترخيص ، أن يكون صاحب الطلب حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص مرتبط بالمهنة، ولدية خبرة معتمدة من الجهات المختصة.
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