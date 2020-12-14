«المرور»: القبض على قائد مركبة تجاوز ممر المشاة أثناء انتظار الإشارة المرورية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ألقت دوريات المرور ، القبض على قائد مركبة خالف النظام بتجاوز ممر المشاة عند انتظاره الإشارة المرورية. وقالت إدارة المرور عبر حسابها بتويتر ، إنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقه. وكان أحد المغردين قد نشر مقطع فيديو على موقع “تويتر” يظهر وقوف قائد المركبة عند التقاطع بين شارعي حراء والمعكرونة بجدة، في انتظار فتح الإشارة المرورية ، قبل أن يقوم بتجاوز ممر المشاة.

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