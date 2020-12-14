الصومال... مقتل 4 من قيادات "الشباب" في عملية عسكرية جنوبي البلاد

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية جرى "تصفية" القياديين الأربعة في عملية عسكرية نفذتها قوات "دنب" الخاصة في منطقة جيليب.

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وأكد ضباط صوماليون يقودون العملية أن القيادي محسن عليو والمنحدر من الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا، والقيادي محمد شيخ، المسؤولان عن صناعة السترات والأحزمة الناسفة التي تستخدمها "الشباب" في التفجيرات الانتحارية قتلا في العملية إضافة إلى قياديين آخرين، دون ذكر اسميهما.

وبحسب المصدر ذاته، فإن العمليات العسكرية والغارات الجوية التي تنفذها القوات الخاصة الصومالية "تهدف إلى تقويض قدرات مليشيا الشباب الإرهابية وحماية المدنيين الأبرياء".

ومنذ عام 2004 يخوض الصومال معارك ضارية ضد حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) التي تبنت العشرات من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة مئات الأبرياء.

والخميس الماضي، دمرت القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في غارة جوية بالتعاون مع القوات الحكومية ورشة لصناعة المتفجرات تابعة لمقاتلي الحركة في مدينة جليب بمحافظة جوبا الوسطي، بحسب الوكالة الصومالية.

وتحت وطأة الضربات المتتالية، تقهقر مقاتلو "الشباب" إلى المناطق الجنوبية من البلاد، فيما تحاول القوات الصومالية دحر عناصر الحركة من معاقلهم الأخيرة.