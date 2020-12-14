الدفاع العراقية: القبض على مسؤولة كفالات "داعش" شمالي البلاد

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعة عشرة من إلقاء القبض على مسؤولة كفالات "داعش" بعد مداهمة منزلها في الحي العسكري بناحية الزاب قضاء الحويجة في كركوك، وهي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

كما تمكنت القوات الأمنية وبحسب معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، من الوصول إلى كدس يحتوي على 38 عبوة ناسفة في منطقة الشهابي بقضاء الكرمة. بالإضافة لضبط صواريخ وقنابر هاون، وفقا للبيان.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.