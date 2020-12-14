حمدوك بعد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب: نخاطب الجميع بقلب مفتوح

ونشر حمدوك تغريدة عبر حسابه الشخصي، علق فيها على قرار الولايات المتحدة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وقال رئيس الحكومة السودانية: "اليوم وبعد أكثر من عقدين، أُعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع".

وتابع حمدوك بقوله "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية".

وأكمل قائلا "نحن ماضون في استكمال تحقيق أهداف ثورتنا، وترجمة أحلامها المشروعة بناءاً راسخاً وصلباً على أرض الواقع، حتى يستعيد السودان خلال السنوات الثلاث القادمة مكانته الطبيعية والمستحقة، والتي تليق بحضارات شعوبه وتاريخها المجيد".

وقال رئيس الحكومة السودانية "نخاطب الجميع بقلبٍ مفتوح وعقلٍ متقد ومتوثب، نحو المشاركة في صناعة عالم جديد يسوده الرخاء والسلام والمحبة بين جميع الشعوب، ونرفده بشعار ثورتنا المجيدة: حرية، وسلام، وعدالة".

وكان رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد علق، اليوم الاثنين، على خروج بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

​وقال البرهان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أوجه التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتابع بقوله "هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله ابناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية".

وأكمل البرهان قائلا "أوجه الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية، الشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل قليل توقيع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إشعارا يفيد برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر/ كانون الأول ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

وكانت واشنطن قد أدرجت السودان عام 1993 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب استضافة حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مؤسس تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن.