شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان حائل: أتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

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