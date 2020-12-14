أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري، الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية على تعيين 15 وزيرا كما يلي:

1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

2 - انس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية.

4- الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

5-الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.

6-خليفة حمادة وزيرا للمالية.

7- الدكتور نواف الياسين وزيرا للعدل.

8-الدكتور علي المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.

9-الدكتورة رنا عبد الله عبدالرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

10- د. محمد الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.

11-عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب.

12-مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

13-عيسي الكندري وزيرا للشؤون والأوقاف.

14-عبد الله معرفي وزيرا للإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات.

15-فيصل المدلج وزيرا للصناعة والشؤون الاقتصادية.

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم الأميري على أمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد قد أمر، يوم الثلاثاء الماضي، بتعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونص الأمر الأميري بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا) على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2020 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي: مادة أولى - يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".