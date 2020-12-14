ضاحي خلفان يوجه رسالة لحكام الخليج "في لحظات اللزوم"

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على حسابه بموقع "تويتر" مع تزايد الحديث مؤخرا عن مصالحة خليجية وشيكة بوساطة كويتية.

وقال ضاحي خلفان مستهلا "أيها الحكام في دول الخليج العربي خذوا كلامي على محمل الجد...لا أغرد إلا في لحظات اللزوم كمثل هذه التغريدات".

واعتبر أن القوة الخليجية تكمن في التمسك بالتعاون الخليجي على المستوى الأمني أولا، مضيفا "السد المنيع لحكام الخليج العربي وقوفهم وتكاتفهم مع بعض".

وتابع "ينبغي أن نكون أكثر أُخوة في دول مجلس التعاون الخليجي مما نحن عليه...أمننا كل لا يتجزأ...ومن الخطأ أن يتجزأ".

وتساءل "إذا تهديد أنظمة حكمنا ..ما جمعنا على كلمة رجل واحد...ما الذي سيجمعنا؟".

ولم يوضح خلفان نوع التهديد الذي يتربص بأنظمة الحكم في الخليج، إلا أنه تابع بقوله: "نحن لا نريد شن حربا خليجية ضد إيران...ولكن نريد موقفا موحدا من دعمها للجماعات المليشاوية والمسلحة والإرهابية في جزيرة العرب"، وفق تعبيره.

وتابع: "من يريد لأوطاننا الخليجية اأمنا وعزة ومنعة ورفعة نعزه، ومن يريد لها زرع الإرهابيين والجماعات المسلحة نقف ضده. سياسة واضحة وضوح الشمس".

وكان أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح قد أعلن مؤخرا عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على تويتر "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية"، فيما قال نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على "تويتر" إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة.

وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قد أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض مقاطعة عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.