شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يوم كبير لبلدنا ونتطلع لمستقبل طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكية كللته جهود جماعية، قائلا: "بعد 27 عاما من العزلة الدولية يتطلع الشعب إلى مستقبل طيب".

وأضاف البرهان، في تصريحات لقناة العربية، رفع اسم السودان يوم كبير لبلدنا وثورة ديسمبر المجيدة، متابعا: "نعاهد شعبنا على التوحد لتجاوز المصاعب.. والمؤسسات النظامية تجدد العهد بحماية الثورة ومكاسبها".

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم، قد أكدت أن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان على نشرته على"فيس بوك"، إن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب سارى المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".