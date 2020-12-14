شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت للحكومة الجديدة: أمامكم مسؤولیات جسیمة وأعرف قدرتكم على الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بیان صباح الیوم وبحضور ولي العھد الشیخ، مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء والوزاراء فى الحكومة الجديدة لأداء الیمین الدستوریة .

وهنأ أمیر الكويت فى كلمة الحكومة الجديدة داعيا الله أن يعينيهم على حمل ھذه الأمانة الكبیرة التي یعقد علیھا أبناء الوطن الكثیر من التطلعات والطموحات لتحقیق الأھداف المنشودة، موجها شكره لأعضاء الحكومة السابقة الذین عملوا في ظروف بالغة الصعوبة والتعقید فلھم منا كل الثناء والتقدیر.

وقال أمير الكويت : هذه المرحلة مثقلة بالتحدیات والاستحقاقات التي تتطلب جھدا استثنائیا وعملا دؤوبا مخلصا وتعاونا حقیقیا جادا مع اخوانكم اعضاء مجلس الأمة یرتقي بالممارسات قولا وعملا تحقیقا للغایات الوطنیة المأمولة وھي مناسبة للتأكید على أھمیة التزامكم بالتضامن فیما بینكم وتجسید التعاون والتنسیق بین

أجھزتكم والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضایا الجوھریة التي تھم الوطن والمواطنین والعمل على ترسیخ دولة القانون والمؤسسات واعلاء مصلحة

الكویت لتبقى فوق كل اعتبار.

وأضاف " إن أھم مقومات النجاح ھو العمل الجاد المنظم والمتابعة المیدانیة والالتزام بتطبیق القانون على الجمیع وتجسید العدالة والمساواة وحسن

اختیار القیادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدھاره.

وتابع" أمامكم مسؤولیات جسیمة وعدیدة وانني على ایمان كامل بأنكم بعون الله قادرون على مواجتھا بكل عزم وقوة ومواصلة الانطلاق لدفع

مسیرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمیة وانجاز الغایات الوطنیة التي ینتظرھا أھل الكویت الأوفیاء أسألھ تعالى بأن یكلل جھودكم بالنجاح والتوفیق وأن

یكون لكم خیر سند ومعین".

وألقى الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء كلمة الشكر لأمير الكويت على ثقته "في تكلیفنا بتحمل مسؤولیة العمل الوزاري في ھذه المرحلة المھمة والدقیقة".

وتعهد رئيس الحكومة بوضع توجيهات أمير البلاد كخارطة طریق، مؤكدا على بذل كل جهد لترجمتھا إلى أرض الواقع.

حضر مراسم اداء القسم وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح ورئیس الدیوان الأمیري الشیخ مبارك فیصل سعود الصباح ونائب وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدیر مكتب حضرة صاحب السمو أمیر البلاد أحمد فھد الفھد وأمین عام مجلس الوزراء عبداللطیف عبدالله الروضان ورئیس المراسم والتشریفات الأمیریة الشیخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.