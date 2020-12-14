شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المهندسين» تكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن سعر تكلفة متر المباني السكنية والرسوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، حقيقة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم الخاصة بذلك.

وأكد الأمين العام للهيئة المهندس فرحان الشمري، عدم صحة هذه المعلومات، مبيناً أن الأمر لا يعدو كونه “شائعة مغرضة”.

وأضاف أنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع جملة وتفصيلاً، داعياً الجميع لتوخي الحذر في تناول هذه المعلومات والحرص على استقائها من مصادرها الصحيحة.