شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: تطعيمات لقاح «كورونا» لتحقيق مناعة المجتمع.. وسنتعايش مع الفيروس خلال العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، أن يستمر التعايش مع فيروس “كورونا” المُستجد خلال عام 2021، رغم ظهور لقاحات مضادة له.

وقال الزامل خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه لا يمكن القضاء على هذا الفيروس في العالم كله خلال عام واحد، مشيراً إلى أن الهدف من التطعيم باللقاحات المضادة هو خلق مناعة المجتمع، والتي تحتاج إلى تطعيم نحو 60% من الأشخاص.

وأضاف أن أسباب ظهور لقاح مضاد لكورونا بتلك السرعة تتضمن تطور التقنيات حالياً على عكس الماضي، إلى جانب كثرة الدول والشركات التي عملت على إنتاج تلك التطعيمات.