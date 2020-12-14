إعلام: انفجار على متن ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي

وذكرت وكالة "شينخوا" نقلا عن شركة "درياد غلوبال" المتخصصة بالمعلومات البحرية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الانفجار حدث في ناقلة نفط في الساعة 10 مساء يوم أمس الأحد.

وقالت الشركة "إن التقارير تشير إلى أن سفينة تعرضت لانفجار أثناء قيامها بعمليات ضمن منطقة رسو الناقلة الرئيسية في ميناء أرامكو بجدة في السعودية".

وبحسب مصادر الشركة فإن الناقلة تحمل العلم السينغافوري ويعمل على متنها فريق من 22 بحارا، وأسفر الحادث عن جرح البعض منهم وتضررت أجزاء مهمة من السفينة.

ولم تكشف التقارير عن سبب الانفجار، كما حثت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية.