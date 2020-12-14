شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الفرنسي: اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك، لكن من دون موسيقى.

وأضاف لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو الأحد: "لبنان هو تيتانيك بدون الأوركسترا... اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".

وأثارت تصريحات لو دريان نبرة تشاؤمية قبل زيارة مقررة خلال ما يزيد قليلا على أسبوع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت.