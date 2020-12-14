القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بـ "أن جماعة "أنصار الله" شنت هجمات صوب مواقع للقوات المشتركة في قطاع بتار جنوب غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع، دارت على أثرها مواجهات استمرت لساعات".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وأوضح أن المواجهات تركزت باتجاه مواقع الجفينة وغول عباد شمال قرية بتار، تمكن خلالها اللواء السادس مقاومة التابع للقوات المشتركة من التصدي لهجمات مقاتلي "أنصار الله".
ووفقا للمصدر، أسفرت المواجهات التي تعد الأعنف منذ الشهر الماضي، عن مقتل وإصابة 15 عنصرا من جماعة "أنصار الله"، في حين سقط 6 في صفوف القوات المشتركة.
وأشار إلى أن تصعيد "أنصار الله" يأتي عقب استقدامها تعزيزات تضم مقاتلين وعتادا، من جهة حبيل عبيد شمال شرقي مديرية الحشاء غربي الضالع، وحبيل السماعي غربي مديرية قعطبة شمالي المحافظة ذاتها.
وتأتي المواجهات عقب يومين من إعلان القوات الحكومية، الجمعة، مقتل 12 عنصرا من "أنصار الله" وإصابة العديد خلال مواجهات مماثلة دارت عقب هجوم على الجماعة في منطقة القُهرة وموقع دار السبعة الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبهة مريس بمديرية قعطبة شمالي الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 قتيلا وجريحا في مواجهات جديدة بين القوات المشتركة و"أنصار الله" شمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.