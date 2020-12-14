شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أقبال جماهيري واسع على معرض بغداد الدولي للكتاب رغم تفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ 47 والتي حملت اسم الشاعر العراقي مظفر النواب إقبالا جماهيرا واسعا من مختلف شرائح المجتمع العراقي، على الرغم من تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والإجراءات التي اتخذتها إدارة المعرض لحماية المشاركين والزوار.

وتشارك في المعرض الذي يستمر 11 يوما، أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة عربية واجنبية، وتضم أجنحة المعرض نحو مليون عنوان تغطي مختلف الميادين المعرفية والثقافية والفنية.

وفي هذا السياق، قال أحمد خزعل، عضو اللجنة المنظمة للمعرض، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن أعمال معرض بغداد الدولي للكتاب انطلقت يوم الأربعاء 9 ديسمبر الجاري وتستمر إلى 19 من نفس الشهر بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة شملت أكثر من 300 دار للنشر من 21 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر والأردن والسعودية والكويت والسودان والإمارات وبريطانيا وبلجيكا ودول أخرى، فضلا عن المشاركة الواسعة لدور النشر العراقية.



اقبال على معرض بغداد للكتاب



معرض بغداد الدولي للكتاب