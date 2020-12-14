شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تقتحم مطعماً بسيارتها في جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اقتحام امرأة بسيارتها لأحد المطاعم بمحافظة جدة، ما تسبب في تهشيم الواجهة الزجاجية للمطعم. وأظهر مقطع الفيديو سيارة من نوع “هيونداي إلنترا” تقتحم واجهة المحل الزجاجية وتحطمه، فيما لم يتعرض أي شخص لإصابات.

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