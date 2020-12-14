شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تحذر سائقي المركبات من «أكتاف الطرق» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذّرت الإدارة العامة للمرور، سائقي المركبات من القيادة على أكتاف الطرق، موضحة أنها ليست مسارات للتجاوز.
وأضافت إدارة المرور:” يجب على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق “، مبينة أن كتف الطريق معد للتوقف الاضطراري للمركبات، وليس مسارًا للتجاوز.
وكانت إدارة المرور حذرت من التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية، مشيرة إلى أنها سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وتابعت أن التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» تحذر سائقي المركبات من «أكتاف الطرق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.