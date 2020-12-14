شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء رائعة..الثلوج تكسو تبوك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت مجموعة من الصور المتداولة، الأجواء الرائعة التي تشهدها تبوك، وسط الثلوج التي تكسوها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، كشف عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من الإثنين وحتى الخميس.

وتشهد بعض المناطق تساقط البرد، منها: المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والرياض والحدود الشمالية والشرقية.