شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الزكاة والدخل» بشأن ضوابط الفاتورة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضوابط الفوترة الإلكترونية، والتي من المقرر أن تكون إلزامية بدءًا من ديسمبر في العام المقبل، موضحة أن الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة لا تعتبر فاتورة إلكترونية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الفاتورة الإلكترونية يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة، وذلك من خلال نظام إلكتروني، كما أنها تحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، مشيرة إلى أنها لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.

وتابعت الزكاة والدخل أن الفوترة الإلكترونية ستكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر من العام 2021م، حيث سيكون على المنشآت التجارية الالتزام بإصدار الفواتير لتفادي المخالفات حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.