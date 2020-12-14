أحزب جزائرية تعرب عن ارتياحها لتعافى الرئيس تبون من الإصابة بالكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت أحزاب سياسية جزائرية اليوم الأحد عن ارتياحها الكبير لكلمة الرئيس عبد المجيد تبون التي وجهها للشعب الجزائري من مقر

إقامته بألمانيا، حيث يواصل فترة النقاهة وطمأن فيها الجزائريين على تحسن وضعه الصحي.

وأعرب بعجي أبو الفضلا لأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الأكبر تمثيلا في البرلمان)، عن ارتياحه لشفاء الرئيس تبون وظهوره ، في انتظار عودته إلى أهله وشعبه ووطنه".

من جانبه، أعرب الطيب زيتوني الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان) عن سعادته ككل الجزائريين بكلمة الرئيس تبون وعبر عن ارتياحه وارتياح أعضاء الحزب لتعافي الرئيس تبون، معربا عن تمنياته بعودته السريعة لاستئناف مهامه ومواصلة مسار بناء الجزائر الجديدة في ظل الوضع الدولي المتأزم.

وقال حزب جبهة المستقبل في بيان له اليوم إنه تلقى بارتياح كبير إطلالة الرئيس تبون على الشعب الجزائري من خلال كلمته الموجهة للأمة والتي يطمئنه فيها على صحته وتعافيه من مرضه، ويصدر خلالها توجيهاته وتوصياته لمؤسسات الدولة، تمهيدا للعودة قريبا لممارسة مهامه ومسؤولياته الجسيمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تعرفه الساحة الدولية والإقليمية من تداعيات.

كما أعرب حزب تجمع أمل الجزائر عن ارتياحه الكبير لتعافي الرئيس تبون من الكورونا وتماثله للشفاء، مشيدا بتجديده لالتزاماته للشعب الجزائري في بناء الجزائر الجديدة"، ودعا الحزب الشعب الجزائري إلى الالتفاف حول مؤسساته الدستورية للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن.

من جهته، قال حزب الوسيط السياسي إنه تلقى بارتياح كبير كلمة الرئيس تبون التي قال إنها ردت على الأبواق التي كانت مسخرة لترويج الأكاذيب ونسج المؤامرات، حيث كشف الرئيس تبون عن"خارطة طريق العمل السياسي المنتظرة من أجل اتمام التزاماته التي تعهد بها اثناء حملته الانتخابية".

ونوه الحزب بمضمون كلمة الرئيس تبون مؤكدا التزامه بالوقوف إلى جانب الجزائر والدفاع عن سيادتها واستقلال قرارها دوليا وإقليميا.

بدوره، قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني في تصريح له اليوم إن "ظهور رئيس الجمهورية وضع حدا للمشككين والمغرضين الذين تعودوا التشكيك في كل مسع وطني مهما كان"، مضيفا أن هذا الظهور كان حاجة وطنية في وقت تتعرض فيه الجزائر لتهديدات كبرى على حدودها ولحملة أجنبية مسعورة.

ورحب بن قرينة بالتوجيهات التي تضمنتها كلمة الرئيس تبون باستكمال الخيار

وكان الرئيس تبون قد وجه كلمة للشعب الجزائري في تسجيل مصور من مقر إقامته بألمانيا، في أول ظهور له منذ نحو الشهرين، أكد خلالها أنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس الكورونا، وأنه سيعود إلى الجزائر قريبا.