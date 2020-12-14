شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد الحرص على أمن وسلامة المسافرين وأمتعتهم بمطار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، اليوم الأحد، توجيهات فورية بأهمية ضمان فعالية العمل بمطار الخرطوم الدُّولي، حرصًا على أمن وسلامة المسافرين وأمتعتهم، لافتًا إلى أنه وجه شركات الطيران الوطنية والعالمية العاملة في السودان بالالتزام بضوابط حمل الأمتعة المتبعة عالميًا وعدم التهاون في ذلك الأمر، مع ضرورة ضمان عمل جميع كاميرات المراقبة وصيانتها بصورة دورية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، صالة الوصول بمطار الخرطوم الدُّولي وملحقاتها، برفقة مدير عام سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، وبحضور رؤساء الأقسام والوحدات المختلفة بالمطار، من ضمنهم مُديرو الأمن والجمارك بالمطار.

وذكر مجلس الوزراء السوداني أن وزير شئون مجلس الوزراء طلب التواصل مع السفارات السودانية بالدول التي اتضح فقدان أمتعة المسافرين الواصلين لمطار الخرطوم الدُّولي بها، لأجل إطلاع السلطات المختصة فيها على هذا الأمر حتى يتم التوصل لحلول جذرية في هذا الملف بالتعاون بين جميع الأطراف.

وأكد مانيس أن مطار الخرطوم هو واجهة للبلاد، وأن سلاسة الإجراءات والعمل على راحة وأمان المُسافرين ومتعلِّقاتهم يجب أن تكون قيم حاكمة لعمل كل الوحدات بالمطار.

كانت سلطات مطار الخرطوم قد اتهمت عاملين بالخطوط الجوية الإثيوبية بسرقة أمتعة الركاب، وقال مدير جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة الفاتح حسن دهب إنه بعد شكاوى متكررة من الركاب بفقدهم الأمتعة، وبعد المراقبة والمتابعة الدقيقة للشركات العاملة، والتي تصل إلى ثلاث شركات، وتكوين لجنة، تم من خلالها اكتشاف السرقة داخل الخطوط الإثيوبية باعتراف منها وبخطاب رسمي.