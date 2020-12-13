«المطلق» يوضح حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة زمنية طويلة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن مع زيادة قيمة المنزل بزيادة الأجل. وقال الشيخ المطلق في لقاءٍ له مع برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”: “إن العقود تملأ بموافقة المتعاقدين، فإذا كانت مدة العقد 15 عاماً أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة فأكثر فلا مانع من زيادة قيمة المنزل، طالما اتفق المتعاقدون على ذلك”.

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