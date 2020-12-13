شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية فى ليبيا تطلع عمداء بلديات على التقدم المحرز بمسارات الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الأحد، إن الممثلة الخاصة للأمين العامة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، التقت مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا وأطلعتهم على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين.

وأضافت البعثة الأممية أن عمداء البلديات الحاضرين للقاء أعربوا عن تقديرهم لهذا الايجاز لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تسيير الحوار الليبي الذي يجري عبر ثلاث مسارات سياسية واقتصادية وعسكرية في إطار عملية برلين التي أقرها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في يناير الماضي بالعاصمة الألمانية.

وعقدت البعثة الأممية عدد من الجولات في المسارات الثلاثة للحوار الليبي، حيث توج حتى الآن المسار العسكري بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر الماضي، بينما لا تزال البعثة تيسر اجتماعات المسارين السياسي والاقتصادي.

ومن المقرر أن يبدأ غدا اجتماعين للمسار الاقتصادي والسياسي، سيجري الأول في جنيف لمجموعة العمل الاقتصادية الدولية من أجل الاتفاق على إصلاحات هامة للاقتصاد الليبي، فيما سيواصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي مناقشاتهم للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة خلال لقاء سيجري عبر الإنترنت.