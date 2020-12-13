شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يزور الدوحة لبحث الأوضاع فى الساحة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الأحد، العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان في استقبال أبو مازن لدى وصوله مطار الدوحة الدولى، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخى، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الرئيس عباس سيلتقى يوم غد الاثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، حيث سيبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وفى المنطقة.

ويرافق الرئيس الفلسطينى في زيارته وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.