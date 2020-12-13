"الصحة التونسية" تعلن وفاة 58 وإصابة 968 بفيروس "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم /الأحد/، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و894 حالة.

وأضافت الوزارة -في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 968 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 111 ألفًا و361 حالة.

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