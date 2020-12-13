شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائري: مجموعة أوبك+ تجتمع بداية يناير لبحث سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة عبد المجيد عطار قوله اليوم الأحد إن مجموعة أوبك+ ستجتمع في الرابع من يناير المقبل، لبحث سوق النفط وذلك بعد قرارها الأخير بزيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام الجديد. وجاءت تصريحات الوزير عقب اجتماع افتراضي لوزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

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