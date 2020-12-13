شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية ترحب باعتراف أمريكا بسيادة المغرب على صحرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية الكويتية اليوم /الأحد/، بقرار الولايات المتحدة، الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وأكدت (الخارجية) الكويتية- في بيان رسمي - أن هذه الخطوة تسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع بشأن الصحراء المغربية، وتأتي انسجاما مع موقف الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه.

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