شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تحدد الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يجب تجديد هويتك الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية.

وفي وقت سابق، جددت الأحوال المدنية التحذير من أن فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض صاحبها لغرامة مالية

وقالت الأحوال المدنية، ردا على استفسار أحد المتابعين: “‏‎الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية، ويوجد غرامة للتاخير عن التبليغ مقدارها 100 ريال”.