شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء"نينا"أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية أن يشهد العراق والمنطقة مزيدا من الأمن والاستقرار، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله " .

وأكد السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية، والمضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة،مبينا أن إنجاز هذا الملف سيتحقق من خلال استمرار التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، في الجهد الاستخباري والأمني، لمكافحة الإرهاب .

كما ناقش الأعرجي مع السفير الأمريكي سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تخدم مصلحة البلدين.

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