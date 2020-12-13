شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن اكتشافات غاز طبيعي بالقرب من الحدود مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي اليوم الأحد إن شركة البترول الوطنية، التي تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية، اكتشفت كميات جديدة من الغاز الطبيعي في حقل الريشة على حدودها الشرقية مع العراق.

وأضافت زواتي في بيان أن "عمليات الحفر" في بئر جديدة، ضمن عدة آبار "في حقل الريشة، أظهرت نتائج واعدةـ وتظهر النتائج النهائية لأعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي".

ويقول مسؤولون إن حقل الريشة ينتج ما يقرب من خمسة بالمئة من استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي البالغ حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا لتوليد الكهرباء.

وأضافت زواتي "جهود شركة البترول الوطنية أثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة، من شأنها رفع إنتاجية الحقل".

وقال محمد الخصاونة مدير عام شركة البترول الوطنية إنه تقرر منذ العام الماضي تكثيف عمليات البحث عن الغاز في المنطقة الصحراوية الشرقية التي تركتها شركة النفط البريطانية العملاقة "بي.بي" عام 2014 بعد استثمار ما يزيد على 240 مليون دولار.

وأضاف لتلفزيون المملكة أن تكثيف العمليات أدى إلى زيادة الكميات بنسبة 70 بالمئة على الأقل.