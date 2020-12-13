شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 1194 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و8 وفيات، و631 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 184 ألفًا و949 حالة، والوفيات إلى 617 حالة، والشفاء إلى 163 ألفًا و679 حالة.

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